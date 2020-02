Effettuarono 35 furti con scasso, in manette due afghani

COIRA - La polizia grigionese è riuscita a chiarire 35 furti con scasso commessi a Coira: due uomini provenienti dall'Afghanistan sono stati arrestati. I due presunti autori dei colpi hanno parzialmente confessato, come indica la polizia cantonale oggi in una nota.

A finire nel mirino dei ladri, tra novembre 2019 e gennaio 2020, sono stati diversi ristoranti. Come indicato oggi dalla polizia i ladri si sono impossessati di contanti, ma anche di cibo e bevande alcoliche.

Il 26enne è accusato di essere implicato in 15 reati che hanno riguardato beni del valore complessivo di 10mila franchi e danni materiali per circa 25mila. Il 23enne deve rispondere di 20 furti con scasso per un valore di 6mila franchi, cui va aggiunto un importo simile per danni materiali. A eccezione di un caso, i due hanno agito individualmente. L'incarto è stato affidato alla Procura pubblica dei Grigioni.

Fonte ats