Si barrica in casa dopo una lite, la polizia arriva in forze

REIGOLDSWIL - Un uomo barricatosi nel suo appartamento dopo una lite con la sua compagna ha comportato ieri a Reigoldswil (BL) un grande dispiegamento di forze di sicurezza e di intervento. Nessuno è rimasto ferito e l'uomo è stato fermato.

La polizia di Basilea Campagna ha giustificato oggi l'operazione affermando che vi era pericolo per lo stesso uomo e per altri. Il 33enne è stato fermato dopo cinque ore e mezzo: in seguito ad aver tentato invano di contattarlo, la polizia è riuscita a entrare nell'appartamento verso le 21.30. Il 33enne che inizialmente si è mostrato rivoltoso, è stato ricoverato in una clinica psichiatrica.

Nel corso dell'operazione - alla quale hanno preso parte 40 persone tra polizia, sanitari e pompieri - il traffico è stato perturbato.

