Quando il Jet d'eau non è solo a Ginevra

DÜDINGEN - Spettacolare incidente, poco dopo mezzogiorno, in Canton Friburgo. Una pattuglia della polizia voleva controllare un veicolo che da Tafers si stava recando in direzione di Düdingen. L'automobilista non ha però rispettato l'alt intimato dagli agenti e ha proseguito imperterrito per la sua strada «guidando in maniera sportiva verso la stazione», si legge sul comunicato stampa della Polizia.

Giunto nel centro del villaggio di Düdingen, ha perso il controllo del suo veicolo, scontrandosi prima con un idrante e poi con un edificio. Fine della corsa? Nemmeno per sogno. Il conducente si è dato alla fuga a piedi e, nonostante le ricerche e le informazioni dei testimoni, per il momento non è stato trovato.



Il veicolo incidentato è stato sequestrato e un'indagine per identificare la persona alla guida è stata aperta. Varie infrastrutture hanno subito danni significativi, per un importo indeterminato. La strada principale tra la stazione e la chiesa è rimasta chiusa per cinque ore e l'erogazione dell'acqua è stata sospesa in 11 edifici per circa quattro ore.