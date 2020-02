Lonza: vacanze prolungate sui siti cinesi causa coronavirus

BASILEA - Il diffondersi dell'epidemia di coronavirus in Cina ha conseguenze anche per Lonza: il gruppo basilese attivo nel settore chimico e farmaceutico ha deciso di prolungare le vacanze in occasione del nuovo anno cinese sino alla fine di questa settimana nella maggior parte dei siti di produzione, in attesa di ulteriori istruzioni da parte delle autorità locali.

Questi impianti non sono attualmente in servizio, mentre altri che hanno continuato la produzione durante le festività di fine anno sono attivi, ha comunicato il gruppo basilese. I clienti che potrebbero essere interessati dalle chiusure prolungate saranno avvertiti. Al momento le interruzioni sono limitate, assicura Lonza in un comunicato.

Il gruppo garantisce inoltre di aver preso misure per proteggere il personale dei suoi siti in Cina come anche terze persone che li visitano. Le disposizioni includono la misurazione della temperatura corporea, come anche la fornitura di disinfettante e mascherine.

Inoltre per i dipendenti che si spostano dalla Cina in un altro Paese il gruppo impone un congedo di 14 giorni con l'obbligo di restare a casa al fine di evitare una eventuale diffusione del virus.





Fonte Ats