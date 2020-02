Sospetti di coronavirus su un aereo Swiss

ZURIGO - Una persona a bordo di un aereo Swiss è sospettata di aver contratto il coronavirus. Si tratta di un membro d'equipaggio della compagnia aerea, come confermato dal portavoce di Swiss Florian Flämig.

Per motivi di privacy, non è possibile avere ulteriori informazioni sull'identità della persona interessata. Si sa solo che si trovava sul volo LX15 proveniente da New York e atterrato questa mattina - puntuale, alle 10.17 - a Zurigo. La persona in questione non era comunque in servizio sull'aereo, «ha quindi avuto meno contatti con gli altri passeggeri», precisa il portavoce.

L'aeroporto ha immediatamente attivato il piano anti-pandemia e ha isolato l'aeromobile interessato in un luogo designato per ulteriori indagini. Le persone che si trovavano a bordo - 121 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio - non sono state inizialmente autorizzate a lasciare il velivolo.

Aggiornamento - La persona sospettata di avere contratto il coronavirus è stata isolata dagli altri passeggeri e membri dell'equipaggio e trasferita in ospedale per ulteriori esami medici. Anche alcuni passeggeri seduti nelle sue vicinanze sono state sottoposti a visite mediche. Gli altri passeggeri hanno nel frattempo potuto continuare il viaggio o rincasare in Svizzera, ha reso noto la compagnia Swiss nel primo pomeriggio.