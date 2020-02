«Il PLR difende gli islamisti radicali in Svizzera!», procedimento archiviato

BERNA - Nuovo capitolo nella vicenda dei manifesti elettorali del cosiddetto Comitato di Egerkingen, pubblicati anche in internet, in cui il PLR viene accusato di «proteggere gli islamisti radicali in Svizzera»: la procura bernese ha archiviato un procedimento penale aperto dopo che tali affissi non erano stati ritirati malgrado l'intimazione di un giudice.

All'origine della vertenza vi è un manifesto pubblicato dal Comitato di Egerkingen - gruppo politico all'origine dell'iniziativa sui minareti, accolta dal popolo nel 2009, e di quella sulla dissimulazione del viso (anti burka) - in vista delle elezioni federali dello scorso ottobre.

I manifesti incriminati - Il cartellone - e gli annunci pubblicati sui social media - mostravano i volti di quattro politici di spicco del PLR, la presidente Petra Gössi, il capogruppo Beat Walti e i consiglieri nazionali bernesi Christian Wasserfallen e Christa Markwalder, sormontati dalla scritta «Il PLR difende gli islamisti radicali in Svizzera!».

L'accusa faceva riferimento a un voto in parlamento del 10 settembre: Gössi, Walti, Markwalder e Wasserfallen, assieme ad altri 88 consiglieri nazionali, avevano respinto una mozione del gruppo UDC che chiedeva misure incisive per meglio sorvegliare le attività delle moschee e degli imam.

La misura cautelare - Il 3 ottobre una corte di Andelfingen (ZH), con una misura superprovvisionale (una misura cautelare senza ascolto della parte avversa), aveva vietato di continuare a pubblicare i manifesti e gli annunci sui social media e ne aveva intimato la rimozione nel giro di 24 ore.

Visto che la disposizione non era stata rispettata, in particolare nel canton Berna, il PLR aveva sporto denuncia per disobbedienza a decisioni dell'autorità. Nel corso dell'inchiesta che ne era seguita, la procura ha però potuto stabilire che il Comitato di Egerkingen ha subito inviato un'e-mail alla società di affissione interessata per chiedere la rimozione dei manifesti. Da qui la decisione - anticipata dai giornali di Tamedia e di cui l'agenzia Keystone-ATS possiede una copia - del non luogo a procedere.

Contattato da Keystone-ATS, il portavoce del PLR Martin Stucki afferma che il suo partito accetta la decisione. Questa riguarda tuttavia unicamente la misura superprovvisionale. I quattro esponenti del PLR hanno ancora tempo fino al 2 marzo per comunicare al tribunale se intendono intentare una causa. Secondo la corte di Andelfingen, ciò porterebbe a un processo.