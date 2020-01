GINEVRA - Sconosciuti hanno fatto esplodere la scorsa notte un bancomat dell'UBS a Cologny (GE). I ladri sono poi scappati in auto, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale Jean-Philippe Brandt, confermando un'informazione di 20 minutes.

Le forze dell'ordine non sono al momento in grado di fornire dettagli sul bottino rubato dai malviventi. Nemmeno il metodo utilizzato per far saltare in aria il distributore automatico di banconote è stato finora precisato.