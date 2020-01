Sbanda sull'A1 e muore

GINEVRA - Un'automobilista ultrasessantenne è morta oggi, poco prima delle 15.00, dopo aver sbandato sull'autostrada A1 all'altezza di Versoix (GE). La donna era accompagnata dalla figlia, rimasta ferita e trasportata d'urgenza all'ospedale cantonale.

Per cause che l'inchiesta dovrà determinare il veicolo ha sbandato sulla destra, finendo prima contro il guardrail e in seguito contro due alberi, indica in una nota la polizia cantonale ginevrina, aggiungendo che l'auto si è poi ribaltata due volte finendo la sua corsa contro un terrapieno al bordo dell'autostrada.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i soccorsi che hanno liberato i due occupanti del veicolo. La donna è morta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. La corsia di destra in direzione di Losanna è rimasta chiusa a lungo, provocando importanti disagi al traffico.