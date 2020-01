Cinque feriti nel frontale sulla neve

FLOND - Cinque persone si sono ferite leggermente in seguito a un incidente frontale tra due auto questa mattina a Flond (GR). Lo ha indicato la polizia cantonale grigionese in un comunicato.

Protagonista del sinistro un 31enne in transito sulla Obersaxenstrasse verso Ilanz (GR). Giunto alla località di Val Suorda, come precisa la polizia cantonale, la sua auto è sbandata in una curva a destra sulla corsia di contromano, scontrandosi con una vettura guidata da un 72enne. Il 31enne è finito con la sua auto in una scarpata.

I due uomini alla guida sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Ilanz. Il giovane conducente ha potuto lasciare l'ospedale illeso, mentre il 72enne, leggermente ferito come gli altri tre passeggeri, ha potuto lasciare l'ospedale dopo aver ricevuto le cure del caso.

La strada è rimasta chiusa al traffico per tre ore.