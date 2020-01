Camionista ubriaco fermato sull'A2

STANS - Un conducente di camion ubriaco è stato fermato ieri in serata, attorno alle 18.00, sull'A2 nei pressi di Beckenried (NW) mentre stava circolando in direzione sud. All'uomo è stato impedito di continuare il viaggio e gli è stata ritirata la patente.

L'uomo è stato fermato in seguito alla segnalazione di un altro utente della strada, indica in una nota odierna la polizia del canton Nidvaldo. I test hanno evidenziato un'alcolemia nel sangue superiore a un milligrammo per litro (pari a oltre il 2 per mille, secondo i valori in vigore fino a qualche anno fa).