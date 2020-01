Nel corso del processo scatta la rissa

ZURIGO - Tira una brutta aria al Tribunale distrettuale di Zurigo, dove in questi giorni si sta svolgendo un processo per omicidio. Il padre del principale imputato alla sbarra, il 35enne Jeton G., avrebbe infatti aggredito il complice del figlio durante una pausa del dibattimento. «Mi ha tirato un pugno al petto», spiega il 25enne a 20 Minuten. Il fratello dell'imputato preciserà in seguito che il padre era stato provocato e che la sua è stata solamente una reazione di difesa. «Non vogliamo di certo creare problemi a mio fratello».

Ma intanto l'aula è diventata una polveriera e il giudice è obbligato a intervenire e a espellere il padre. L'uomo, a questo punto, esplode e uscendo, accompagnato dal figlio, rifila un colpo a una ignara spettatrice.

Il padre, d'altra parte, non è nuovo a comportamenti sopra le righe. Nel 2017 fu infatti condannato da un tribunale per aver sparato due colpi di pistola «d'avvertimento» da un marciapiede del centro di Zurigo. Quello che ha coinvolto il genitore del 35enne, è pero solo l'ultimo episodio di un processo assai movimentato. Nei giorni precedenti in aula non sono infatti mancati gli insulti. Tanto che il procuratore pubblico ha dovuto interrompere il processo in più di un'occasione affibbiando anche delle multe disciplinari ai trasgressori. Insomma, qualsiasi sarà la condanna per il sospetto omicida, la polemica è (già) servita.