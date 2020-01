Un morto e un ferito grave in un incendio

GLARONA - Un incendio è scoppiato questa mattina, attorno alle 6.40, in una casa di Schwanden (GL). Ad avvisare i pompieri è stato uno dei residenti. Dalle prime informazioni - divulgate dalla polizia cantonale glaronese in una nota - le fiamme sarebbero divampate dalla cucina per poi propagarsi velocemente al resto dell'edificio.

Un uomo di 45 anni ha subito gravissime ustioni ed è stato trasportato all'ospedale universitario di Zurigo da un elicottero della Rega. Un'altra persona, che si trovava in casa quando il rogo è divampato, è al momento dichiarata come dispersa. Secondo informazioni raccolte da FM1Today sul posto, il suo corpo senza vita è stato in seguito rinvenuto dai soccorritori. La polizia è attualmente al lavoro per stabilire l'identità della vittima.

Il rogo è stato rapidamente contenuto dai pompieri di Kärpf. Il Ministero pubblico di Glarona ha aperto un'inchiesta per appurarne le cause.

Lettore 20 Minuten