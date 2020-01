Quella tragica carambola che ha ucciso un uomo

LOSANNA - Una tragica carambola. Una vita spezzata. Quattro feriti gravi. Una dinamica non ancora chiarita alla perfezione. In estrema sintesi sono questi i punti centrali del comunicato stampa diramato questa mattina dalla polizia cantonale vodese per fare chiarezza sull'incidente avvenuto sabato, attorno alle 18.05, nel comune di Bussigny.

Secondo le informazioni finora raccolte, la carambola sarebbe stata provocata dal conducente di una BMW Serie 7 che, improvvisamente, ha perso il controllo della propria vettura nei pressi di una curva, invadendo la corsia opposta dove in quel momento transitava una Opel. Il frontale, violentissimo, è stato inevitabile. La forza dello scontro ha scagliato l'Opel fuori strada, mentre la corsa della BMW è terminata contro un'Honda.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il conducente della Opel non c'è stato nulla da fare. Il passeggero che viaggiava al suo fianco ha invece riportato gravi ferite, così come le due persone a bordo della BMW e quella alla guida della Honda.

Il gravissimo incidente ha provocato la chiusura della strada per oltre 10 ore. La polizia cantonale vodese, oltre ad aprire un'inchiesta, ha richiesto l'aiuto di eventuali testimoni per fare maggiore chiarezza sulla dinamica dello scontro fatale.