Operaio schiacciato da una porta in cemento armato da 1,2 tonnellate

SAN GALLO - Durante i lavori di ristrutturazione di uno stabile di San Gallo, un operaio 38enne è rimasto schiacciato sotto una porta di cemento armato di quelle che vengono utilizzate per sigillare i rifugi.

L'incidente, comunica la Cantonale di San Gallo, è avvenuto giovedì attorno alle 12.20. La vittima dell'incidente era impegnata in un'abitazione privata quando la suddetta porta, dal peso stimato di 1,2 tonnellate, si è mossa e lo ha schiacciato.

L'uomo, che non ha mai perso i sensi, è stato poi liberato dai colleghi e preso in consegna dai soccorsi che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. La prognosi è riservata, per lui lesioni al tronco, all'anca e forti dolori al collo.