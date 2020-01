Per Greta a Losanna un mare di folla: «Questo è solo l'inizio»

LOSANNA - «Questo è solo l'inizio, comincia una nuova decade e i potenti del mondo non hanno ancora visto nulla di quello che questo movimento può fare», parole forti quelle uscite oggi dalle labbra di Greta Thunberg in sfilata a Losanna con i giovani di Fridays for Future.

La folla inneggia il suo nome e lei, che settimana prossima sarà al WEF a un anno dall'apparizione che l'ha lanciata sullo scenario internazionale, ringrazia con un «merci beaucoup». Con lei per le vie della città vodese erano almeno in 10'000, confermano le autorità.

«È stato impressionante, un'esperienza unica», raccontano due ragazzi ai microfoni di 20 Minuten. «È bello vedere una ragazza così giovane sacrificarsi così tanto», conferma un altro, «è davvero un modello da seguire».

La giovanissima attivista svedese, che conduceva il corteo con il suo iconico cartello, ha tenuto la testa bassa e qualcuno l'ha descritta come «seria» e «dall'aria un po' triste». Durante la manifestazione, fatta eccezione per il discorso finale, non ha proferito parola e non ha voluto parlare né con la stampa, né con gli altri partecipanti.

Fermato un manipolo di black bloc - Un gruppo di facinorosi vestito di nero è stato intercettato e bloccato dagli agenti, come confermato dalla Cantonale di Vaud.

Questi erano stati segnalati alle autorità dagli altri manifestanti e hanno «da subito cercato un confronto fisico con la polizia», riporta il comunicato. Fermate 5 persone - 3 svizzeri e 2 francesi di età compresa fra i 20 e i 33 anni.

keystone-sda.ch (Jean-Christophe Bott)