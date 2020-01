«Dosi elevate possono mettere a rischio la vita»

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Hai mai usato Xanax o altri sedativi? Sì, perché me li ha prescritti il medico Sì, per semplice "sballo" Ci ho pensato, ma non l'ho ancora fatto No, mai Altro [{"keyQ":"q_15esjp"}] Vota Risultati Hai mai usato Xanax o altri sedativi? Sì, perché me li ha prescritti il medico 28% (62 voti) 28% Sì, per semplice "sballo" 4% (9 voti) 4% Ci ho pensato, ma non l'ho ancora fatto 1% (2 voti) 1% No, mai 64% (142 voti) 64% Altro 3% (6 voti) 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1413782,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"940246","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_15esjp":{"a":{"a_djtz3r":"Sì, perché me li ha prescritti il medico","a_i7s0zq":"Sì, per semplice \"sballo\"","a_1l3ol8":"Ci ho pensato, ma non l'ho ancora fatto","a_cy844n":"No, mai","a_9bp9f6":"Altro"},"q":"Hai mai usato Xanax o altri sedativi?","t":"0"}}}

LIESTAL - Ha suscitato scalpore la notizia su un caso di abuso di Xanax presso una scuola secondaria a Gelterkinden (BL). Se la polizia locale riferisce di «un singolo caso», il consumo di tranquillanti con prescrizione medica ha da tempo cessato di essere un fenomeno marginale tra gli adolescenti.

Una ricerca condotta da "Zeit Schweiz", pubblicata per la prima volta a metà dicembre, spiega chiaramente come l'abuso di Xanax e benzodiazepine in genere sia sempre più diffuso tra i giovani. Rap, videogiochi e Xanax, questo l'universo giovanile dipinto dallo studio. Alcuni degli studenti 15enni presi in esame, tra l'altro, erano stati coinvolti in un furto con scasso presso una farmacia a Münchenstein, nel luglio del 2019.

Secondo un'altra ricerca, nel 2018 il 4,5% dei ragazzi di 15 anni, e poco più del 4% delle ragazze della stessa età, hanno assunto farmaci almeno una volta per sperimentare effetti psicoattivi. La crescente diffusione di benzodiazepine dipenderebbe dalla loro disponibilità. Il fatto che rapper come Raf Camora, RIN o Cough Syrup Youth facciano riferimento al consumo di queste sostanze nei loro testi, poi, li rende ancor più desiderabili.

Vite a rischio - Peccato che queste droghe siano molto pericolose. «Un dosaggio eccessivamente elevato può essere pericoloso per la vita», avverte Markus Meury, portavoce di Dipendenze Svizzera. «I giovani, in particolare, sono molto più sensibili a queste sostanze». E poiché alcune molecole sono coinvolte nello sviluppo del cervello, il rischio di cadere nella dipendenza cresce notevolmente nel lungo periodo. Come se non bastasse, il consumo può causare gravi danni consequenziali come ansia e depressione o danni al fegato.