Asciugatrice in fiamme: una donna intossicata

FRAUENFELD (TG) - Una donna di 84 anni intossicata a causa di un'asciugatrice in fiamme. È il bilancio di un incendio che si è verificato ieri poco dopo le 17 a Frauenfeld, nel Canton Turgovia.

Non è ancora noto il motivo per cui l'apparecchio ha preso fuoco. Ma si pensa in particolare a un difetto tecnico, come fa sapere la polizia cantonale

Nel frattempo si parla di danni materiali per decine di migliaia di franchi.