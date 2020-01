Quattro chili di droga nei rotoli per fax

KLOTEN - Aveva nascosto quattro chilogrammi di cocaina all'interno di lime per la cura dei piedi e rotoli di carta per fax: lo scorso mercoledì all'aeroporto di Zurigo è stato fermato un trafficante che dal Brasile era diretto in Germania, come fa sapere oggi la polizia cantonale di Zurigo.

Si tratta di un cittadino lettone di 52 anni. A Kloten era sbarcato da un volo proveniente da Rio de Janeiro. Avrebbe dovuto ripartire a destinazione di Düsseldorf, ma al controllo dei passaporti è emerso il sospetto che si trattasse di un trafficante di droga. La conferma è poi giunta da una verifica approfondita del suo bagaglio registrato: la cocaina è stata trovata all'interno della valigia.

L'uomo è finita in manette per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.