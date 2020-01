Pugnala il fratello e si barrica in una chiesa

LOSANNA - Pugnala il fratello a casa e poi si barrica nella chiesa del paese. Il fatto di sangue si è verificato ieri sera a Donneloye, piccolo villaggio del Giura vodese.

L'allerta è scattata attorno alle 20.00 quando gli agenti della polizia cantonale hanno ricevuto diverse segnalazioni riguardo a un uomo che si aggirava per il comune con un coltello in mano. Il 31enne, con problemi psichici, aveva precedentemente pugnalato il fratello a una mano, prima di barricarsi nella chiesa locale, non lontano dall'appartamento in cui era avvenuta l'aggressione.

Una volta appurato che l'uomo si trovava nel luogo di culto, la polizia ha attorniato l'area. L'allarme è cessato attorno alla 1.15 di notte quando l'uomo si è consegnato agli agenti (che lo hanno arrestato) senza opporre resistenza. Il fratello, da parte sua, ha subito lesioni a una mano ed è stato soccorso da un'ambulanza.

La Procura vodese ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio.