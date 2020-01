Diciannovenne accoltellato a Basilea: è grave

BASILEA - Un 19enne è stato accoltellato questa mattina - attorno alle 3.30 - nei pressi della fontana Tinguely a Basilea. Il ragazzo faceva parte di un gruppetto di giovani che stazionava vicino all'opera d'arte nei pressi della città vecchia.

Il 19enne, che si era allontanato per un breve periodo dagli amici, una volta ritornato presentava gravi ferite da arma da taglio. Il giovane è stato immediatamente assistito da una ragazza che ha successivamente allertato i soccorritori. In seguito il 19enne è stato ricoverato d'urgenza in ospedale.

I presunti autori dell'accoltellamento che erano fuggiti verso Barfüsserplatz sono stati arrestati poco dopo: si tratta - come riferito dal Ministero pubblico renano in una nota - di un 18enne etiope e di un 21enne somalo.

La dinamica e i motivi dell'aggressione non sono al momento chiari. La polizia e il Ministero pubblico di Basilea Città hanno aperto un'inchiesta e cercano testimoni per far luce sulla vicenda.