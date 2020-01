Il Ministero pubblico conferma: «È stata uccisa dal suo cane»

FRIBURGO - La 45enne ritrovata senza vita martedì scorso in un centro d’addestramento per cani di Auboranges, nel canton Friburgo, è morta - come già ipotizzato in un primo momento - a causa delle ferite infertele dal suo cane. A confermarlo oggi è il Ministero pubblico friburghese

Il decesso - si legge in una nota - è sopraggiunto a causa di una grave emorragia, dovuta alle ferite multiple subite agli arti superiori. L’autopsia ha determinato che a provocarle è stato il pastore belga della donna. Non risultavano infatti lesioni preesistenti.

Quando la polizia è giunta sul posto il cane ha morso anche una delle agenti. L'animale è stato successivamente abbattuto.

L’indagine, viene inoltre precisato, si trova ancora allo stadio preliminare e nessuna procedura formale è stata ancora aperta. L'inchiesta è condotta dal Procuratore generale aggiunto Raphaël Bourquin.