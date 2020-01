Svizzero arrestato in vacanza, era latitante per truffa

VENEZIA - Era con ogni probabilità intenzionato a godersi qualche giorno al caldo e invece dovrà trascorrerne alcuni al fresco il cittadino svizzero arrestato lo scorso 5 gennaio al Porto di Venezia, mentre stava per imbarcarsi per una crociera internazionale sulla nave Costa Deliziosa.

Come riportato dai media veneti, l’uomo - in vacanza con la moglie, anch’essa cittadina elvetica - è stato fermato per un controllo dagli agenti della polizia di frontiera italiana, che hanno così scoperto che su di lui pendeva un provvedimento di arresto (a fini di estradizione) per truffa, emesso nel marzo del 2015 dalla Repubblica Dominicana.

Il latitante, simulando l’esistenza di una falsa società a fini di lucro, ha truffato diverse persone nella provincia di Santo Domingo ed era stato per questo condannato a scontare una pena di 2 anni e 6 mesi. L'uomo è al momento detenuto presso il carcere di Santa Maria Maggiore, in attesa dell'estradizione verso il paese caraibico.