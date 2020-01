Donna ritrovata morta in un parco: è stata uccisa dal suo cane

FRIBORGO - Una donna di 45 anni è stata ritrovata morta, ieri pomeriggio, in un centro d'addestramento di Auboranges (FR). Accanto al cadavere, sostava il cane della vittima che all'arrivo dei poliziotti li ha attaccati. Un'agente è rimasta ferita, mentre il quattro zampe è stato abbattuto. Dalle prime informazioni, divulgate dalla polizia cantonale friborghese, la 45enne sarebbe stata uccisa proprio dal suo animale.

La polizia era stata allarmata attorno alle 14.30 da un passante che aveva notato il corpo esanime presente nel parco. Gli agenti, giunti poco dopo sul posto, hanno tentato di avvicinarsi alla donna, ma sono stati bloccati dall'intervento del cane. Il pastore belga Malinois, molto aggressivo, ha infatti abbandonato il cadavere e si è scagliato contro i poliziotti. L'animale ha morso al braccio sinistro l'agente, prima di mollare la presa e venir abbattuto dal collega.

A questo punto i soccorritori hanno potuto avvicinarsi alla 45enne non potendo però far altro che constatarne la morte. La poliziotta ferita è invece stata curata sul posto, per poi venir trasportata in ospedale da un'ambulanza.

Il Ministero pubblico friborghese ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause del dramma.