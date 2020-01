Giochi olimpici giovanili, grave infortunio durante le prove

LOSANNA - Una pattinatrice di 35 anni ha subito un grave infortunio ieri pomeriggio durante i preparativi della cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici invernali della gioventù alla Vaudoise Aréna. La donna, riferisce oggi la Polizia cantonale, è rimasta vittima di una caduta da un’altezza di cinque metri.

L’artista - cittadina russa, residente in Germania - stava svolgendo un allenamento. Una volta sollevata in aria per mezzo di un sistema collegato a un cavo a motore, la donna ha perso l’equilibrio precipitando sul ghiaccio sottostante e procurandosi lesioni tali da metterne in pericolo la vita.

La pattinatrice è stata trasportata in ambulanza al CHUV di Losanna. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta penale per stabilire le cause e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.