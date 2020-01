Dati bancari segreti venduti in Svizzera: «Sono colpevole»

NEW YORK / ZURIGO - Un ex di Goldman Sachs si dichiara colpevole di insider trading. Bryan Cohen ammette di aver rubato informazioni riservate dalla banca e di averle cedute, in cambio di soldi, a un trader in Svizzera.

Secondo l'accusa, Cohen ha fornito ad altri informazioni segrete per tre anni su accordi imminenti e varie società.

«Cohen si assume la responsabilità della sua condotta» afferma il suo legale Benjamin Brafman, sottolineando che cercherà di persuadere il giudice a una condanna clemente visto che Cohen «nonostante la sua condotta è una brava persona».