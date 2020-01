18enne si distrae e causa un tamponamento a catena

Ha rallentato, fino a fermarsi per via di un ingorgo e un 18enne al volante che sopraggiungeva non notando la decelerazione lo ha poi centrato in pieno. In seguito allo scontro, la vettura ferma ha a sua volta colpito quella davanti.

È successo oggi sulla A3 in direzione Zurigo, nei pressi dell'entrata di Bilten (GL). Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito ma le tre vetture hanno riportato danni importanti e sono state portate vie con il carro attrezzi.

Come riportato dalla Cantonale di Glarona, l'intervento ha causato (ulteriori) ingenti rallentamenti.