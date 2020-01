Fiamme in appartamento per una candela

GIVISIEZ (FR) - Un materasso ha preso fuoco ieri sera in un appartamento di Givisiez (FR) a causa di una candela. I due inquilini sono stati portati in ospedale per controlli e l'abitazione non è al momento agibile.

Le fiamme si sono propagate in un appartamento posto al primo piano, ha comunicato oggi la polizia cantonale. All'arrivo dei pompieri attorno alle 20, gli abitanti stavano lottando contro il fuoco. La situazione è tornata sotto controllo in breve tempo.

Gli inquilini degli altri appartamenti hanno lasciato l'abitazione spontaneamente all'arrivo dei soccorsi. Dopo l'intervento hanno potuto ritornare a casa.