Gelida e buia notte a Brüttisellen, restata 9 ore senza elettricità

ZURIGO - «Sembrava un po' il giorno del giudizio», non ha mezze parole il lettore di 20 Minuten Gabriell* per descrivere l'incredibile serata di un intero comune: Brüttisellen (ZH) rimasto per diverse ore senza elettricità giovedì.

Tutto è iniziato poco prima di cena: alle 17.40 circa, infatti, la luce è scomparsa gradualmente da tutta la città per ritornare - in alcune case - anche 9 ore dopo nel bel mezzo della nottata: «Era tutto buio, non funzionavano nemmeno i semafori... Sentivamo le sirene in lontananza ma nessuno sapeva cosa stesse succedendo».

«Faceva freddo, i riscaldamenti non funzionavano» ricorda un altro lettore che - come molti altri in paese - ha dovuto ingegnarsi a lume di candela: «Abbiamo giocato a carte con i bambini, poi tutti a letto presto», conferma.

Attorno alle 3 di notte, poi, l'elettricità è tornata gradualmente: «Mi sono svegliato di soprassalto perché all'improvviso tutta la casa si è accesa», ricorda Gabriell, «ho guardato fuori dalla finestra e ho visto che non ero il solo e c'erano diverse luci nel quartiere».

La causa è ancora da chiarire, l'unica cosa certa è che nella centrale di Wangen-Brüttisellen si è verificato un corto circuito durante un controllo.

Di conseguenza nell'edificio è divampato un incendio che ha causato lo stop dell'erogazione nella località di Brüttisellen. Un operaio, sotto shock è stato ricoverato brevemente per un controllo. I pompieri, conferma la Cantonale di Zurigo, hanno domato rapidamente le fiamme.

*nome noto alla redazione

Foto lettore