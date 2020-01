San Silvestro impegnativo per la polizia

SAN GALLO - È stata una notte di San Silvestro molto impegnativa per la Polizia cantonale di San Gallo. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire in un'ottantina di casi, ma non ci sono stati episodi di particolare gravità.

In dieci occasioni gli agenti sono entrati in azione in seguito al lancio di petardi e razzi pirotecnici contro edifici e auto in transito. Nel comune di Ebnat-Kappel fuochi d'artificio sono stati gettati in un contenitore interrato dei rifiuti e la spazzatura all'interno ha preso fuoco. Nella stessa località è stata danneggiata una bucalettere.

Quattro le segnalazioni di disturbi della quiete pubblica. In un caso, ad Altstätten, un uomo completamente ubriaco non è più riuscito a trovare la casa della sua ragazza e ha citofonato a un indirizzo sbagliato. Una pattuglia ha accompagnato poi il festaiolo - a sue spese - al corretto domicilio, che non si trovava in quella località bensì a Widnau. A Buchs una persona in preda all'alcol aveva deciso di dormire nella hall di una banca, e anche in questo caso gli agenti gli hanno fatto notare che forse non era il caso.

Otto complessivamente gli incidenti stradali con danni alle proprietà: in tre casi i conducenti avevano alzato troppo il gomito. Sei persone invece sono finite in ospedale in seguito a sinistri avvenuti a Gossau, Rapperswil-Jona e Niederhelfenschwil. Altri quattro episodi hanno riguardato l'abbandono della scena dell'incidente da parte delle persone coinvolte.

POLIZIA CANTONALE SAN GALLO