Alla fine si è scoperto di chi (o meglio, cosa) era il dente finito nel panino

BASILEA - Un corpo estraneo decisamente da perderci l'appetito, quello trovato - dopo un morso - da Marco W.* lettore di 20 Minuten.

Come già riportato proprio qui su tio.ch, infatti, il basilese nel panino alle noci comprato dalla suocera in una Coop della stazione di Basilea ci aveva scoperto una cosa che sembrava davvero un dente.

La notizia aveva raggiunto Coop che, aveva condannato l'avvenuto, si era scusata e aveva richiesto il "corpo estraneo" per ulteriori analisi. Marco lo ha poi spedito al dettagliante che è poi finito in laboratorio.

La scienza ha poi finito per far luce sulla vicenda. Non si tratta di un dente umano, bensì di un animale. Per la precisione di un molare di... una volpe.

Come sia finito nel panino, non è però affatto chiaro: «Può capitare che corpi estranei delle dimensioni simili a quelle del gheriglio di una noce finiscano per passare attraverso le maglie dei setacci di sicurezza», conferma Coop.

Alla famiglia W., come risarcimento, l'azienda ha poi inviato un buono.

*nome noto alla redazione

Foto Lettore