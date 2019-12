Giù per le scale con lo scooter, morto un 73enne

ZURIGO - Un 73enne è stato trovato privo di vita ai piedi di una scala dell'ingresso dei fornitori dell'Hotel Crown Plaza nel Kreis 4 di Zurigo.

La polizia è stata allertata attorno alle 11 per la presenza di un uomo che giaceva svenuto in un cortile sulla Badenerstrasse. Accanto a lui c'era uno scooter. Nonostante le procedure di rianimazione i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Stando ai primi risultati dell'inchiesta condotta dalla polizia della città di Zurigo il 73enne avrebbe guidato il mezzo a due ruote giù per le scale, prima di perdere il controllo, cadere e finire nel punto in cui è stato ritrovato. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli specialisti. L'istituto di medicina legale è stato consultato per chiarire l'esatta causa del decesso.

Gli inquirenti invitano chiunque sia in possesso d'informazioni utili a farsi avanti.