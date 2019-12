Quattro persone ferite nell'incendio di una casa a schiera

WINTERTHUR - Quattro persone sono rimaste ferite oggi in un incendio scoppiato in una casa a schiera a Winterthur (ZH) e sono state ricoverate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo. Lo ha comunicato la polizia cantonale zurighese precisando che i danni ammontano a diverse decine di migliaia di franchi.

Le fiamme sono partite dal piano terra, precisa la nota della polizia. I pompieri sono riusciti a portare in salvo le quattro persone che si trovavano al piano superiore attraverso un'autoscala.

Il fuoco è stato spento velocemente, ma fumo e fuliggine hanno lasciato traccia nei locali della casa. La causa dell'incendio non è ancora nota.