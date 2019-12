Slavina a Leysin, forse travolti degli sciatori

LEYSIN - Una valanga si è staccata questo pomeriggio nella regione di Leysin (VD). Soccorritori e un elicottero sono stati inviati sul posto: la massa nevosa potrebbe aver investito sciatori.

«La valanga si è verificata fuori dal comprensorio sciistico», ha indicato oggi a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale Pascal Granado, confermando informazioni apparse sul sito internet di 24 Heures.

Il portavoce non ha potuto dire se ci siano delle persone sotto la valanga. «Ma siamo stati informati che persone si trovavano nei pressi prima che si verificasse la slavina», ha precisato.

Sotto la neve anche in Vallese - Una valanga si è staccata oggi anche in Vallese, nella regione del Lauchernalp. Un cittadino tedesco di 55 anni, in vacanza, è stato travolto dalla coltre nevosa. Il figlio, che era con lui, è riuscito a localizzarlo grazie al rilevatore per valanghe che indossava e ha dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato l'uomo sotto due metri di neve. Trasportato in ospedale in elicottero, si trova in gravi condizioni.