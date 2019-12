Nuove fiamme nella chiesa, è crollato il campanile

HERZOGENBUCHSEE - Nuovo allarme, nella serata di ieri, per la chiesa di Herzogenbuchsee. Nella giornata della vigilia i pompieri sono dovuti intervenire per sedare un incendio, il rogo è stato in gran parte domato attorno a mezzogiorno, ma in serata si sono sviluppate nuovamente le fiamme.

La polizia cantonale di Berna ha confermato a 20 Minuten che «verso le 19.00 è scoppiato un nuovo incendio. Due case unifamiliari adiacenti sono state evacuate per precauzione, a causa del rischio di crollo del campanile».

E la parte alta del campanile è infatti collassata poco prima delle 23.00, cadendo sul tetto della chiesa, che a sua volta ha preso fuoco. È stata danneggiata così anche la navata principale, che era stata salvata durante la prima parte della giornata.

Perché l'incendio, che era considerato estinto, ha nuovamente preso vita è attualmente oggetto di chiarimenti, ha affermato la polizia cantonale. Così come sono ancora da chiarire le cause del primo rogo.

Mercoledì mattina la polizia ha dichiarato a Keystone-SDA che il secondo incendio è sotto controllo, ma l'attenzione rimane alta.

Nessuno è rimasto ferito, salvo leggermente un pompiere nel corso delle operazioni di spegnimento. Nessun problema per le case vicine. I danni sono invece ingenti per la chiesa. Nelle prossime ore verrà eseguito un sopralluogo, solo dopo che la struttura sarà dichiarata agibile.

Voto e video 20 Minuten.