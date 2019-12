Investe e uccide un raro sciacallo dorato

FRIBURGO - Uno sciacallo dorato è stato trovato morto lungo la strada cantonale tra Galmiz e Sugiez, nel canton Friburgo. Che si tratta proprio del raro animale lo ha confermato la direzione dell’Agricoltura del Cantone. Il guardiacaccia ha provveduto a trasportare lo sciacallo alla clinica veterinaria dove è stato appurato che è morto a seguito di un investimento.

«Lo sciacallo dorato assomiglia a un cane di grossa taglia, con pelo folto» ha spiegato la Direzione dell'agricoltura di Friburgo.

Non è la prima volta che uno sciacallo dorato viene avvistato in Svizzera. «Il suo arrivo nel nostro paese è attestato attorno al 2011» ha dichiarato Florin Kunz, del Centro predatori Kora. Riuscire a incontrarlo è però davvero raro. È un animale che arriva dai Balcani, ma la sua presenza è stata notata negli ultimi anni anche in diversi paesi dell’area settentrionale e occidentale dell’Europa.

«I giovani maschi in particolare percorrono lunghe distanze, fino a molte centinaia di chilometri», ha spiegato Kunz al portale 20 Minuten. Se poi trovano un territorio adatto e una femmina, puo' accadere che si stabiliscano nella zona e vivano in branco. Esemplari femmine di sciacalli dorati non si sono per il momento mai visti finora in Svizzera. Secondo Kunz, ci sono diverse ragioni per cui questo tipo di animale si sta diffondendo rapidamente. Uno di questi è il lupo, uno dei pochi nemici naturali dello sciacallo. «Il lupo è stato sterminato in gran parte dell'Europa, e questa situazione ha permesso allo sciacallo dorato di diffondersi con maggiore facilità», ha spiegato.

Tuttavia, lo sciacallo dorato è innocuo per l'uomo: «Si comporta come una volpe. Le sue prede sono principalmente piccoli mammiferi, anfibi e uccelli. A seconda della stagione e della regione, consuma anche cibo vegetale».