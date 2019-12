82enne due volte in contromano in 15 ore

SAN GALLO- Un automobilista 82enne si è trovato per due volte in contromano in autostrada nello spazio di 15 ore nel canton San Gallo.

L'allarme è stato lanciato stamane poco prima delle 03.00: diversi conducenti segnalavano un cosiddetto "Geisterfahrer" sull'autostrada A13/A1 fra Widnau (SG) e San Gallo, riferisce la polizia.



L'anziano ha evitato una prima vettura delle forze dell'ordine che tentava di fermarlo: gli agenti hanno così organizzato un blocco all'altezza dell'area di servizio Ruderbach e quel punto l'uomo si è fermato.

Dai controlli effettuati è emerso che il conducente si era già trovato ieri alle 12.30 in contromano sulla A3: aveva però fatto manovra per girare l'auto e aveva abbandonato l'autostrada presso Murg (SG). Sebbene segnalato, non era stato possibile identificarlo e fermarlo.

Fortunatamente entrambi gli episodi non hanno provocato incidenti e non vi sono feriti, osserva la polizia. Inutile dire che all'82enne è stata immediatamente ritirata la patente.