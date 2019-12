Controlli, 14 autisti di pullman su 17 erano fuori norma

ERSTFELD - In seguito ad un controllo effettuato ad Erstfeld, la polizia cantonale urana ha denunciato 14 autisti di pullman: quattro non avevano rispettato le norme relative al tempo di riposo, in sei casi si sono riscontrate carenze tecniche sul veicolo e altri quattro non avevano le necessarie licenze o autorizzazioni.

Il controllo è stato effettuato ieri pomeriggio presso il centro di controllo del traffico pesante (CCTP), si legge in un comunicato odierno. In totale sono stati verificati 17 pullman.