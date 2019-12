Il TF annulla il rifiuto di estradizione per un cittadino cinese verso gli Usa

LOSANNA - Il cittadino cinese su cui pende una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti per esportazione di materiale bellico dovrà ripresentarsi davanti al Tribunale penale federale (TPF). La bocciatura della domanda di estradizione è infatti stata annullata dal Tribunale federale (TF). Intanto l'uomo resta in carcere a Sion.

Il TPF aveva ritenuto che gli atti dell'uomo non fossero punibili in Svizzera. Quindi, in base al diritto elvetico, aveva concluso che era compito dei venditori americani verificare la destinazione finale delle merci ordinate. La condizione della punibilità nei due paesi non era rispettata e pertanto la richiesta d'estradizione era stata bocciata.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) si era opposto alla decisione della corte bellinzonese nel timore che il cinese, domiciliato a Hong Kong, rimpatriasse una volta liberato, argomentando che in tal modo non sarebbe più possibile consegnarlo agli USA se l'UFG dovesse alla fine ottenere ragione davanti al TF. Ora quest'ultimo ha accolto la richiesta di provvedimento superprovvisionale dell'UFG.

In una sentenza pubblicata oggi Mon Repos ritiene che il ragionamento dei giudici del TPF non possa essere seguito. Il fatto che la legislazione elvetica sul materiale bellico imponga all'esportatore di verificare la destinazione non esclude che un co-autore o un autore indiretto abbia partecipato al reato.

Nel caso concreto la prima Corte di diritto pubblico rileva che il cinese aveva ricevuto e-mail da numerosi venditori su eBay USA che insistevano sui divieti d'esportazione o sulla necessità di ottenere un'autorizzazione. Questi ostacoli avevano condotto l'acquirente a fornire false indicazioni, indicando che egli si trovava negli Stati Uniti e dando l'indirizzo di corrieri. A questi ultimi aveva dichiarato che le merci da rispedire a Hong Kong erano giocattoli.

Per il TF l'assenza di controlli da parte dei venditori americani non esclude che l'acquirente, che li ha indotti volontariamente in errore, possa pure essere punito. La causa è dunque rinviata al TPF affinché venga esaminato se le altre condizioni per l'estradizione siano rispettate.

In una sentenza separata i giudici losannesi hanno pure annullato la decisione del TPF relativa alla liberazione dell'uomo.

Arrestato nel giugno scorso in Svizzera su richiesta del Dipartimento di giustizia americano, il cinese aveva ordinato un apparecchio per la visione notturna, un laser accecante ("blender"), un dispositivo di puntamento e un parafiamma per arma da fuoco.