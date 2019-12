«I poliziotti sono intervenuti con i mitra spianati»

ZURIGO - Un'imponente operazione di polizia ha avuto luogo questo pomeriggio a Dübendorf (ZH). «Gli agenti sono intervenuti con i mitra spianati», racconta un testimone oculare a 20 Minuten. Alle persone presenti è stato detto di non abbandonare gli edifici e di sbarrare porte e finestre.

Il motivo del massiccio dispiegamento di uomini è dovuto all'allarme lanciato da un passante che attorno alle 11.30 aveva notato la presenza di una persona che stava maneggiando un'arma (alla fine rivelatasi finta) su un balcone di un appartamento in Überlandstrasse. «Il gruppo d'intervento Diamond alla fine è riuscito ad arrestare l'uomo per il possesso di un'arma vietata», spiega il portavoce della polizia cantonale zurighese Florian Frei. L'uomo finito in manette - come precisato dalle stesse forze dell'ordine zurighesi in una nota - è un francese di 34 anni.

L'arma che aveva in pugno era una pistola softair. Un'imitazione. «Non c'è mai stato un reale pericolo per la popolazione», rassicura ancora Frei.

La polizia cantonale di Zurigo ha comunque aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause della vicenda.

