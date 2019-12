Esplosione a Wolhusen, «tutti sanno che ama armeggiare. Lo aveva già fatto»

WOLHUSEN - Oggetti pirotecnici, ordigni artigianali e sostanze sconosciute sono stati rinvenuti nell'appartamento della casa bifamiliare di Wolhusen dove, nella giornata di sabato, è avvenuta un'esplosione. Nella deflagrazione un 16enne è rimasto gravemente ustionato, ospedalizzato è già stato operato. Gli altri residenti hanno dovuto passare la notte altrove.

Il giovane, RB, è conosciuto nel quartiere. «È un bravo ragazzo, sta facendo l'apprendistato nell'industria metalmeccanica – hanno spiegato i vicini a 20 Minuten – tutti sanno che è uno a cui piace armeggiare». In molti sono sotto shock: «È un fatto tragico. Ci dispiace per tutta la sua famiglia». Un vicino è stato addirittura testimone dell'esplosione: «Ho sentito un boato e poi ho visto una palla di fuoco, era molto luminosa».

Il suo entusiasmo per gli esplosivi potrebbe essere stato la sua rovina. Un suo amico spiega che «è davvero affascinato, aveva già fatto esperimenti in una cava di ghiaia. È comunque un hobby, niente di più, non aveva assolutamente cattive intenzioni».

La polizia di Lucerna sta ora indagando per capire come il giovane si sia procurato sostanze esplosive, che legalmente non è semplice avere. Per l'acquisto o l'importazione sono necessari permessi della FedPol che non vengono rilasciati a persone che non hanno già compiuto 18 anni. Il portavoce Christian Bertschi ha comunicato che viene tenuta in seria considerazione l'ipotesi di un coinvolgimento di una o più persone, anche nel momento stesso dell'esplosione.