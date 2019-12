La polizia ha sfidato onde di 2 metri sul Lago di Costanza

GÜTTINGEN - La polizia turgoviese non si ferma davanti a nulla. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, anche nella giornata di oggi gli agenti della lacuale si sono messi in barca per solcare il lago di Costanza.

«L'equipaggio ha misurato una velocità del vento di oltre 30 nodi davanti alle rive di Güttingen, in combinazione con onde alte due metri, non è stata un’uscita da tutti i giorni», queste le parole usate per commentare il video della difficoltosa navigazione postato su Facebook (vedi a fine testo).

Non si è trattato di voglia di avventura, bensì di un’importante operazione di pattugliamento. «È proprio in queste situazioni difficili che è fondamentale essere presenti per aiutare chi si dovesse trovare in pericolo. Spesso si sottovalutano le condizioni, o si sopravvalutano le proprie capacità, e poi ci si trova in difficoltà».

Diversi i disagi registrati nelle ultime ore. I venti hanno perturbato il traffico aereo all'aeroporto di Ginevra, che ha subito alcuni ritardi e quindici deviazioni. Nei Grigioni sono state disturbate le gare di sci: a St. Moritz gli organizzatori sono stati costretti ad abbassare il punto di partenza del Super G femminile. Nella vicina Francia, invece, lo slalom maschile previsto in Val d'Isère è stato annullato.

Secondo il servizio meteorologico della TV svizzero tedesca SRF il vento, anche se di forza minore, sarà sempre tempestoso fino a domani mattina.