Arriva la neve, spuntano i disagi: 40 incidenti a Berna in poche ore

BERNA - La neve che sta scendendo in queste ore in diversi cantoni di oltre Gottardo ha causato diversi incidenti stradali questa mattina. Solo la polizia bernese ha registrato una quarantina di incidenti a partire dalle 5.00 di questa mattina. Si tratta di incidenti leggeri. Nessuno, almeno finora, è finito in ospedale.

Scontri si sono verificati anche sull’autostrada A2 tra Lucerna e Basilea, all’altezza di Dagmersellen, causando problemi al traffico.

Anche in Ticino, poco dopo le 8.30, ci sono stati disagi al traffico, non tanto per il maltempo, ma più che altro per il fatto che la galleria del San Gottardo è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di oggetti sulla strada.

Tempesta di Foehn sulle Alpi - In montagna, una tempesta di Föhn con venti tra i 60 e i 70 chilometri all'ora ha causato problemi. Il traffico ferroviario sullo Jungfraujoch è infatti bloccato. La durata dell'interruzione è indefinita, ha dichiarato un portavoce delle Ferrovie della Jungfrau.

In alcune regioni le bufere di vento hanno provocato interruzioni in altre ferrovie di montagna. Risultano bloccate le funivie Rotenfluebahn tra Rickenbach e Rotenflue (Svitto).

Anche in Romandia la neve sta causando problemi. Sulla tratta tra Montreux e Rochers-de-Naye il traffico ferroviario è bloccato. Stessa situazione tra Tavannes e Le Noirmont nel Giura.

Durante il corso della giornata la situazione dovrebbe migliorare. Secondo Meteo-Svizzera le temperature aumenteranno facendo sciogliere la neve di queste ore.

Lettore 20 Minuten