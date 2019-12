Beccate tre "auto-igloo"

LUCERNA - È mattino presto, magari sei in ritardo per andare al lavoro, esci di casa e ti ritrovi i vetri dell’auto completamente ricoperti da una spessa patina di ghiaccio. Una situazione che molti - soprattutto in queste fredde giornate d'inverno - avranno già vissuto. Una problematica che alcuni risolvono alla bell'e meglio con una grattatina superficiale al parabrezza. Giusto per vedere fuori. Lasciando il resto del veicolo in formato igloo.

Ma questo modo di agire non è sufficiente, nemmeno per un piccolo tratto. E la polizia di Lucerna lo ha ricordato a tre automobilisti, che questa mattina sono incappati in alcuni controlli. Finestrini completamente ghiacciati, che non permettono di avere una visuale laterale, e parabrezza parzialmente “grattato” mettono in pericolo la sicurezza del conducente ma anche di pedoni e ciclisti.

Per questo motivo la polizia lucernese ha dato quattro semplici consigli per guidare in sicurezza durante il periodo invernale: «Concedetevi più tempo prima della partenza» e «pulite i finestrini, gli specchietti retrovisori e anche le luci». In caso di neve sul veicolo, «essa va sempre eliminata (anche da tetto e cofano) prima della partenza».

Polizia Canton Lucerna