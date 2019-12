Pedone investito da un automobilista: erano entrambi ubriachi

SAN GALLO - Un curioso incidente della circolazione è avvenuto ieri sera - attorno alle 20.00 - a Oberhelfenschwil, piccolo villaggio di circa 1'300 anime nel Toggenburgo (SG).

Un pedone di 66 anni è stato investito da un automobilista di 32 mentre attraversava la strada. Fin qui nulla di eclatante. Nulla al di fuori dagli schemi. Un incidente come ne succedono tanti. Se non fosse che entrambi i protagonisti della vicenda - come riferito dalla polizia cantonale di San Gallo in una nota - erano ubriachi al momento della collisione.

Collisione dalla quale, ovviamente, è uscito più malconcio il pedone che dopo lo scontro con lo specchietto della vettura è finito a terra. Immediatamente soccorso, il ferito - le cui condizioni non sono note - è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza.

Il conducente 32enne è invece stato sottoposto al controllo del sangue e delle urine per appurare l'esatta quantità di alcol nel corpo.