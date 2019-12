Due feriti a causa di un incendio

RAPPERSWIL-JONA - Due persone sono rimaste leggermente ferite in seguito a un incendio scoppiato stamattina in un garage di un condominio a Rapperswil-Jona (SG). Un uomo di 37 anni ha subito ustioni e una donna di 62 anni è stata portata in ospedale per sospetta intossicazione da fumo. Le cause del rogo sono ancora ignote, precisa un comunicato diffuso questo pomeriggio dalla Polizia cantonale.

L'uomo ustionato si trovava nel box centrale dei tre della casa multifamiliare. Da lì le fiamme si sono diffuse agli altri due garage. La donna si trovava invece in un appartamento.

I danni sono stimati in oltre centomila franchi. Il Centro di competenza forense di polizia cantonale di San Gallo sta indagando sulle cause dell'incendio.