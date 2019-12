Cuba: turisti bernesi puntuali in aeroporto, il volo era già partito

BERNA - Dopo due idilliache settimane a Cuba, tre amici bernesi, appassionati di salsa, si sono diretti all'aeroporto per tornare in Svizzera. Come riportato dalla SRF, una volta arrivati al check-in, gli svizzeri non sono riusciti a trovare informazioni relative al loro volo: le postazioni di Edelweiss erano deserte, a meno di due ore dal decollo.

Itinerari, biglietti e altri documenti erano stati preparati e stampati in Svizzera per evitare di avere problemi a causa dell’inaffidabile connessione internet di Cuba. Un inghippo, però, si è presentato comunque: perché la compagnia per comunicare gli eventuali cambiamenti relativi a un volo usa le e-mail. Il trio non ha mai ricevuto il messaggio che comunicava l'anticipo dell'orario di partenza.

I turisti sono stati costretti a pagare 4.000 franchi ciascuno per prenotare un nuovo viaggio di rientro. La compagnia non ha menzionato rimborsi, spiegando di aver agito secondo i termini legali prestabiliti, ovvero di aver comunicato entro due settimane dalla partenza le modifiche. Informazioni che i bernesi non hanno mai visto.

Andreas Meier, portavoce di Edelweiss, ha spiegato che l’azienda ha avuto dei problemi informatici ma che «nonostante un leggero ritardo, le informazioni sono state inviate entro il termine legale di due settimane prima del volo». Edelweiss sta comunque valutando questo sistema, forse l’e-mail non è il canale più affidabile.