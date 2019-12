Operazione a Lindenplatz, un uomo mascherato ha accoltellato un 52enne

ZURIGO - Emergono nuove informazioni sulla vasta operazione andata in scena questa mattina in Lindenplatz, nel quartiere di Altstetten a Zurigo. A riferirle è la polizia Municipale in una nota.

Aggressione sulle scale - Il centralino della polizia è stato allertato poco prima delle 7.00 da un 52enne che richiedeva aiuto. L'uomo, infatti, è stato aggredito da una persona che indossava una maschera nella tromba delle scale di un edificio sulla Altstetterstrasse.

Gravi ferite al collo - Gli agenti sono intervenuti in forza sul luogo dell'aggressione e all'entrata dello stabile hanno ritrovato l'uomo gravemente ferito al collo da alcune coltellate. La vittima ha riferito ai soccorritori che il suo carnefice probabilmente si trovava ancora all'interno dell'edificio.

La fuga - Ma la successiva perlustrazione effettuata dagli agenti ha avuto esito negativo: l'uomo mascherato era infatti riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo della polizia. Il 52enne ferito è stato immediatamente trasportato in ospedale da un'ambulanza. Secondo un primo consulto medico la sua vita non sarebbe in pericolo.

Caccia all'uomo - Intanto la polizia zurighese è alla ricerca dell'aggressore e per trovarlo ha chiesto aiuto alla popolazione lanciando un appello a eventuali testimoni. Questo l'identikit dell'uomo mascherato: alto 175/180 centimetri, indossava abiti scuri e sul viso portava un passamontagna pure scuro.

Motivi ignoti - I motivi del gesto al momento restano sconosciuti: per fare chiarezza sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Le indagini sono condotte dalla polizia cantonale e dal ministero pubblico di Zurigo. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti dell'Istituto forense.

20 Minuten