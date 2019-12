Dipendente svizzera rapita, ora non può lasciare il paese

BERNA/COLOMBO - Martedì un tribunale dello Sri Lanka ha temporaneamente vietato a una dipendente locale dell'ambasciata svizzera di lasciare il paese. La donna è stata invitata a rilasciare una dichiarazione in merito al suo presunto rapimento entro l'inizio della prossima settimana.

Contattato dall'agenzia di stampa Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non ha voluto commentare questa decisione. Lunedì, un ex ufficiale dell'esercito dello Sri Lanka ha manifestato di fronte all'ambasciata svizzera a Colombo e ha chiesto che la Svizzera permettesse alla donna di essere interrogata dalla polizia locale. La Svizzera ha affermato di aver collaborato con lo Sri Lanka, ma ha sottolineato che la sua dipendente non è in condizioni di essere ascoltata dalla polizia, per motivi medici.

Il rapimento - Secondo l'ambasciata svizzera, la dipendente è stata rapita per più di due ore e costretta a rivelare informazioni riservate, la scorsa settimana. Lunedì il segretario di Stato agli Affari Esteri, Pascale Baeriswyl, ha ricevuto l'ambasciatore dello Sri Lanka per discutere di questo caso. Pascale Baeriswyl ha chiaramente affermato che Berna non ha alcun interesse a bloccare le indagini sulla giustizia dello Sri Lanka, ma, come datore di lavoro, il DFAE vuole tutelare il proprio personale.

Il ministero degli Esteri dello Sri Lanka ha detto che ci sono dubbi su come gli eventi sono stati presentati finora, negando il rapimento.

Dati privati - Secondo quanto riportano i media locali, la collaboratrice è stata costretta ad aprire il suo telefono cellulare e rivelare i nomi degli srilankesi che avevano presentato domanda di asilo in Svizzera, incluso un alto ufficiale di polizia. Il poliziotto - che con la sua famiglia sarebbe fuggiti di recente in Svizzera - stava indagando su diversi casi che coinvolgono membri della famiglia Rajapaksa, che ha ripreso il potere nel paese dopo che Gotabaya Rajapaksa ha vinto le elezioni presidenziali il 16 novembre.

Le indagini fanno riferimento a rapimenti e omicidi di giornalisti tra il 2005 e il 2015, periodo durante il quale il fratello di Gotabaya Rajapaksa era presidente. In questi giorni il governo ha ordinato alle autorità dell’immigrazione responsabili degli aeroporti di impedire a qualsiasi agente di polizia di lasciare il paese senza autorizzazione.