Una vita difficile terminata nello schianto di Galgenen

SVITTO - La fuga dalla polizia. La rotonda presa a folle velocità. Lo schianto terribile contro la facciata di una casa. Le fiamme che divampano. La morte. Ha perso la vita in questo modo il 29enne protagonista dello spettacolare (quanto tragico) incidente di Galgenen (SZ) la scorsa domenica.

Camera da incubo - La storia dell'uomo, R.F., è stata ripercorsa oggi da alcuni giornali svizzero tedeschi. Cresciuto in varie località del canton San Gallo, l'ultimo suo domicilio conosciuto - come rivelato dal Blick - era a Erlen. Nel comune turgoviese il 29enne aveva affittato una camera ammobiliata. Ma non era un inquilino modello. Anzi. Il proprietario riferisce infatti che la stanza era un disastro. All'interno vi erano ammassate diverse scatole di pizza vuote. Sul pavimento urina, sangue e anche delle feci.

Vita difficile - Secondo altre informazioni raccolte dal Blick, il 29enne aveva abbandonato un apprendistato da idraulico nel 2017, pochi mesi prima di terminarlo. «Aveva un grave problema di alcolismo», precisa il suo ex datore di lavoro. Anche dal punto di vista famigliare le cose per R.F. non vanno benissimo. Con sua madre non aveva più nessun rapporto.

Il furto e la morte - Il proprietario dell'Audi è un uomo d'affari di 35 anni. Il veicolo si trovava nell'azienda di sua proprietà ad Amriswil, ma non è chiaro come e quando sia stata rubata. Sul posto la polizia non ha infatti trovato alcun segno di scasso: «Questo potrebbe significare che il 29enne ha trovato un modo per entrare nell'edificio senza lasciare tracce», spiega a 20 Minuten il portavoce della polizia cantonale svittese Micheal Roth. «È anche possibile che il 29enne avesse una chiave dell'Audi», anche se il proprietario, dopo l'incidente, ha denunciato il furto.