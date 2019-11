Accoltellamento alla Migros

BIENNE - Nella serata di mercoledì polizia e soccorsi sono intervenuti alla Migros di piazza de la Croix a Bienne, per un’aggressione avvenuta all’interno della struttura poco dopo le 17.35.

Come riportano i testimoni, un settantenne sarebbe stato colpito allo stomaco e al collo da un 50enne. Lo scontro è avvenuto fra il ristorante e il chiosco. Un lettore di 20 Minuten era presente: «Lo ha attaccato da dietro. Successivamente ha infierito diverse volte, principalmente nell'area del collo».

La vittima è stata evacuata con un elicottero della Rega. La polizia ha comunicato che le sue ferite sono state giudicate subito gravi: «È in condizioni critiche».

L'aggressore è stato fermato dopo che si è recato in un altro centro commerciale non molto lontano, nella via principale di Bienne, minacciando diverse persone. Bloccato dalle guardie di sicurezza è stato consegnato alla polizia. È in custodia preventiva.

La polizia ritiene che le due persone coinvolte non si conoscessero.